Англия

"Шпоры" еще имеют возможность заработать на бывшем наставнике.

Ньюкасл должен будет заплатить за назначение Маурисио Почеттино, сообщает ESPN.

По информации источника, по условиям соглашения в течение шести месяцев аргентинский специалист может возглавить любой клуб лишь в том случае, если Тоттенхэм получит компенсацию. Отметим, что 48-летний специалист был уволен в ноябре.

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В данном случае речь идет о 12,5 миллионах фунтов. Именно такую сумму заплатило руководство "шпор" Почеттино.

При этом, Маурисио еще не решил, хочет ли он возглавить Ньюкасл, но точно планирует вернуться к работе в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Почеттино стал приоритетным вариантом для Ньюкасла.

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