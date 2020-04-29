Англия

"Сороки" хотят пригласить аргентинского тренера.

Новые возможные владельцы Ньюкасла определили Маурисио Почеттино как приоритетную кандидатуру на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

Почеттино находится без работы с ноября прошлого года и хотел бы продолжить тренерскую карьеру в АПЛ. Потенциальные владельцы английского клуба планируют воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить аргентинца на место Стива Брюса.

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По информации источника, "сороки" готовы предложить Почеттино зарплату в размере 19 миллионов фунтов в год.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл заинтересован в подписании Эдинсона Кавани и Набиля Фекира.

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