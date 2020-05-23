Англия

Сенегалец в скором времени может переехать на Туманный Альбион.

Как сообщает La Repubblica, Манчестер Юнайтед опережает конкурентов в гонке за центральным защитником Наполи Калиду Кулибали.

По данным источника, "манкунианцы" заплатят за сенегальского футболиста 90 миллионов евро, удовлетворив финансовые потребности неаполитанцев.

Отмечается, что в услугах Кулибали также серьезно заинтересованы ПСЖ, Ливерпуль и Ньюкасл. Сообщалось, что именно парижане и будут главными конкурентами англичан.

Действующий контракт Кулибали с Наполи рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 21 поединок в футболке "адзурри".