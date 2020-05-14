Италия

Парижане намерены укрепить оборону с помощью сенегальца.

Руководство ПСЖ определилось с основным кандидатом на место в центре обороны в будущее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По данным источника, парижане хотят видеть в своих рядах защитника Наполи Калиду Кулибали. Именно его французы видят в качестве замены Тьяго Силве, чей контракт завершается в конце сезона.

Отмечается, что Наполи смирился с продажей сенегальского футболиста, и теперь итальянцы хотят выручить как можно больше средств.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы уже заняты поиском замены Кулибали, рассматривая вариант с Николой Миленковичем.