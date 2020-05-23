Англия

"Сороки" всерьез заинтересованы в услугах француза.

Руководство Ньюкасла окончательно определило защитника Баварии Лукаса Эрнандеса в качестве основной трансферной цели, сообщает Bild.

По данным источника, новые владельцы "сорок" готовы выделить на покупку французского футболиста 80 миллионов евро. Именно такую сумму немцы заплатили Атлетико.

В текущем сезоне защитник провел 14 поединков в футболке "красных", пропустив большую часть поединков из-за травмы.

Ранее сообщалось, что также Ньюкасл заинтересован в трансфере форварда Наполи Ирвинга Лосано, на которого также претендует Эвертон.