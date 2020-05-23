"Сороки" всерьез заинтересованы в услугах француза.
Лукас Эрнандес, getty images
23 мая 2020, 17:14
Руководство Ньюкасла окончательно определило защитника Баварии Лукаса Эрнандеса в качестве основной трансферной цели, сообщает Bild.
По данным источника, новые владельцы "сорок" готовы выделить на покупку французского футболиста 80 миллионов евро. Именно такую сумму немцы заплатили Атлетико.
В текущем сезоне защитник провел 14 поединков в футболке "красных", пропустив большую часть поединков из-за травмы.
Ранее сообщалось, что также Ньюкасл заинтересован в трансфере форварда Наполи Ирвинга Лосано, на которого также претендует Эвертон.