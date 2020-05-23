Англия

"Сороки" рассматривают возможность подписания мексиканца.

Нападающий Наполи Ирвинг Лосано попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание Corriere dello Sport.

"Сороки" намерены укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и попытаются заполучить мексиканского вингера. Интерес к 24-летнему игроку также проявляет Эвертон.

Лосано перешел в Наполи прошлым летом из ПСВ за 38 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 28 поединков в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ювентуса Адриен Рабио начал переговоры с Эвертоном и Ньюкаслом.