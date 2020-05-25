Англия

Футболист признался, что у него нет неприязни к тренеру.

Экс-голкипер Манчестер Сити Джо Харт, ныне защищающий цвета Бернли, вспомнил как уходил из стана "горожан".

"Я общался с Гвардиолой, когда покидал клуб. Я еле сдерживался. Я выслушал все, что он хотел сказать. Причиной моего ухода была не только моя плохая игра ногами. Дело в том, что ему хотелось оставить в Сити свой след. У него был свой курс, с которым он достаточно хорошо справляется", — цитирует англичанина The Guardian.

"Когда Гвардиолу назначили главным тренером, я обеспокоился, это правда. Мои близкие пытались переубедить меня. Но когда я вернулся в клуб после Евро-2016, он дал мне понять, что вскоре я покину Сити. В этом и заключается гениальность Пепа, ведь он твердо стоит на своем. У меня нет неприязни к нему, у меня с ним отличные отношения".

Ранее сообщалось, что Харт может перебраться в Лидс Юнайтед.