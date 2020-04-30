Англия

Голкипер заинтересован в сотрудничестве с "павлинами".

Вратарь Бернли Джо Харт заинтересован в сотрудничестве с Лидсом, сообщает Football Insider.

Контракт голкипера с Бернли подходит к концу, и летом он станет свободным агентом. Англичанин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в команду Марсело Бьелсы.

Лидс рассматривает 33-летнего стража ворот в качестве возможной замены Кико Касилье, который может покинуть клуб.

В текущем сезоне Харт провел лишь 3 поединка в составе "бордовых", пропустив 7 голов.

Ранее сообщалось, что Лидс зимой пытался подписать Ибрагимовича и Кавани.

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