Англия

Испанец продолжить выступать за лондонцев.

Руководство Челси не станет рассматривать вариант с продажей голкипера команды Кепы Аррисабалаги, сообщает The Athletic.

Напомним, что лондонцы приобрели испанского футболиста летом 2018 года за 80 миллионов евро.

По данным источника, в клубе рассчитывают дать еще один шанс игроку проявить себя в будущем сезоне. Кроме того, Челси понимает, что не найдет команду, которая готова была бы заплатить требуемую сумму в случае продажи.

Ранее сообщалось, что нового вратаря в свой состав хочет заполучить менеджер Фрэнк Лампард, так как он не рассчитывает на Кепу.