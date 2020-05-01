Главный тренер Челси Фрэнк Лампард не рассчитывает на Кепу Аррисабалагу, сообщает ESPN

По информации источника, 41-летний футболист хочет заполучить нового голкипера и продать испанца при любых обстоятельствах. 

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Реакция руководства "синих" пока неизвестно, хоть ранее и сообщалось, что Челси решил сохранить Кепу в своем составе. 

В текущем сезоне Аррисабалага провел 25 матчей в АПЛ: он лишь трижды сумел сохранить ворота "сухими". 

Напомним, что Челси приобрел Аррисабалагу летом 2018 года за 80 миллионов евро. 

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