Англичане хотят сохранить нигерийца в команде.
Одион Игало, getty images
27 мая 2020, 13:50
Лади Салами, агент нападающего Манчестер Юнайтед Одиона Игало, контракт которого принадлежит Шанхай Шэньхуа, заявил, что у "манкунианцев" все еще есть шанс продлить аренду игрока.
"С одной стороны, Игало чувствует себя очень хорошо в Манчестере. Переговоры с китайцами продолжаются и проходят очень хорошо.
"С другой стороны, с учетом последних правил, действующих в Китае, практически невозможно предложить им такие финансовые условия, которые хотят получить в Шанхае", — сказал агент Foot Mercato.
Ранее английские СМИ сообщали, что Юнайтед таки зашел в тупик в переговорах с китайцами, и Игало придется вернуть в июне.