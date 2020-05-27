Англия

Англичане хотят сохранить нигерийца в команде.

Лади Салами, агент нападающего Манчестер Юнайтед Одиона Игало, контракт которого принадлежит Шанхай Шэньхуа, заявил, что у "манкунианцев" все еще есть шанс продлить аренду игрока.

"С одной стороны, Игало чувствует себя очень хорошо в Манчестере. Переговоры с китайцами продолжаются и проходят очень хорошо.

"С другой стороны, с учетом последних правил, действующих в Китае, практически невозможно предложить им такие финансовые условия, которые хотят получить в Шанхае", — сказал агент Foot Mercato.

Ранее английские СМИ сообщали, что Юнайтед таки зашел в тупик в переговорах с китайцами, и Игало придется вернуть в июне.