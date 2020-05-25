Пребывание нигерийского нападающего на Олд Траффорд подходит к концу.
Одион Игало, getty images
25 мая 2020, 17:31
Шанхай Шеньхуа не позволит Манчестер Юнайтед продлить арендное соглашение Одиона Игало, сообщает The Guardian.
Источник уверяет, что переговоры между клубами зашли в тупик. Нападающий должен будет вернуться в китайский клуб уже через неделю.
Одион Игало сыграл в восьми матчах за Манчестер Юнайтед до паузы в Премьер-лиге и отметился четырьмя голами.
Напомним, что сам игрок ранее заявил о желании задержаться на Олд Траффорд.