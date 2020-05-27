Англия

Португалец рассказал о важности возобновления сезона.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о возобновление чемпионатов в европейских лигах.

"Честно говоря, с момента начала Бундеслиги, португальцы и испанцы объявили дату начала своих турниров. Я думаю, что это самый трудный момент для нас, потому что мы хотим играть. Трудно видеть, как другие страны играют в футбол, а мы этого не делаем".

"Немцы поступили профессионально, и поэтому дают миру то, что они любят, а мы нет. Конечно, мы уважаем решение власти и доверяем им и Премьер-лиге. Нам просто нужно дождаться решения; когда они скажут нам, что наступил момент, чтобы начать, то мы с радостью сделаем это", — сказал Моуриньо Sky Sports.

Ранее португальский специалист рассказал о кадровой ситуации внутри команды.