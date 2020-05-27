Англия

Португалец рассказал о кадровой ситуации в клубе.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо сообщил, что все игроки его команды восстановились после травм и приступили к тренировкам.

"Все уже восстановились после травм. Кейн, Сон, Бергвейн и Сиссоко уже чувствуют себя хорошо. Не могу сказать, что они готовы играть, потому что они только восстановились. Они тренируются, а тренировки пока единственное, что разрешено.

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Думаю, через пару недель тренировок они уже смогут играть. Не на максимуме, конечно, потому что сейчас никто не сможет играть на максимуме", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм повторно обсудит с игроками снижение зарплат.