Англия

Защитник Манчестер Сити рассказал о своих травмах, а также ближайших целях в карьере.

Бенжамен Менди перешел в Манчестер Сити в 2017 году из Монако за 52 млн фунтов. Несмотря на яркие периоды в стане "горожан" француз зачастую разочаровывает болельщиков тем, что он слишком часто травмирован.

"Это нелегко. Не могу сказаать, что я в норме, потому что такие слова обзначали бы, что я эгоист, что у меня нет определенных амбиций", — заявил Менди Sky Sports.

"Мне бы хотелось сделать что-то еще, но я не могу из-за своих травм. Я хочу сражаться и действительно показать, почему меня купили в Манчестер Сити. Работаю над тем, чтобы вернуться на свой высший уровень, а то и выше".

"Иногда я разговариваю с Кевином Де Брюйне и говорю ему: "Когда я буду готов на 100%, мы с тобой поборемся за звание лучшего ассистента". Он в этом король, он на вершине, невероятного уровня игрока. Но это заставляет тебя снова и снова хотеть повысить свой уровень. В этом году он сильно зарядил меня амбициями".

В нынешнем сезоне Менди сыграл в 14 из 28 матчей Манчестер Сити в Премьер-лиге, отметившись двумя ассистами. На счету Кевина Де Брюйне 16 результативных передач и 8 голов в 26 матчах АПЛ.