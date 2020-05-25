"Горожане" оценивают своего футболиста дороже, чем игрока каталонской команды.
НЕЛЬСОН СЕМЕДУ, GETTY IMAGES
25 мая 2020, 01:35
Манчестер Сити не заинтересован в обмене Жоау Канселу на Нельсона Семеду, сообщает Marca.
По информации источника, "горожане" оценивают своего футболиста в 65 миллионов евро, в то время как стоимость Семеду приблизительно 40 миллионов.
Отметим, что на данной сделке настаивал известный футбольный агент Жорже Мендеш.
Ранее сообщалось, что Семеду решил приостановить переговоры с Барселоной о новом контракте.