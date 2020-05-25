Англия

"Горожане" оценивают своего футболиста дороже, чем игрока каталонской команды.

Манчестер Сити не заинтересован в обмене Жоау Канселу на Нельсона Семеду, сообщает Marca.

По информации источника, "горожане" оценивают своего футболиста в 65 миллионов евро, в то время как стоимость Семеду приблизительно 40 миллионов.

Отметим, что на данной сделке настаивал известный футбольный агент Жорже Мендеш.

Ранее сообщалось, что Семеду решил приостановить переговоры с Барселоной о новом контракте.