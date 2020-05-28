Англия

Шотландец уверен, что его команда сумеет набрать нужный темп после рестарта.

Фулбек Ливерпуля Эндрю Робертсон прокомментировал предстоящий рестарт сезона в Англии, в котором его клуб без пяти минут чемпион английской Премьер-лиги.

"Необходимость выиграть два матча, ради победы в АПЛ — то, о чем я думаю больше всего. Прошло долгих 30 долгих лет и наши болельщики, вероятно, не думали, что придется ждать еще около двух месяцев, дабы отпраздновать победу в АПЛ", — цитирует игрока официальный сайт мерсисайдцев.

"Мы все очень привыкли к плотному графику, но здесь не играли и не тренировались на протяжении долгого периода. Но мы вернемся и снова наберем тот темп. Надеюсь, мы сможем выиграть те игры, которые нам нужны, и именно в этом заключается наша задача".

Напомним, сегодня, 28 мая, в Англии должны объявить дату возобновления АПЛ.