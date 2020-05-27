Англия

Кроме даты продолжения первенства Премьер-лиги будет решен вопрос о проведении матчей на нейтральных полях.

Руководители английской Премьер-лиги проведут совещание в четверг, 28 мая, на котором определят дату возобновления первенства АПЛ — сообщает The Telegraph.

Скорее всего, поединки чемпионата Англии возобновятся 19 или 20 июня, хотя ранее сообщалось, что первенство АПЛ возобновится не ранее 26 июня.

Кроме даты рестарта будет обсуждаться вопрос с проведением матчей на нейтральных полях и спор с трансляторами по поводу возможного снижения их выплат клубам.

Также, если хватит времени, может быть определена дата начала сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что в трех клубах АПЛ выявили еще четырех зараженных коронавирусом.