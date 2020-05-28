"Ткачи" могут потребовать за футболиста 50 млн евро.
Хуссем Ауар, Getty Images
28 мая 2020, 15:59
Хавбек Лиона Хуссем Ауар привлек к себе внимание Ливерпуля. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.
Мерсисайдцам придется поспорить за игрока с туринским Ювентусом, который намерен арендовать футболиста с последующим правом выкупа.
В виде такой трансферной конкуренции за футболиста, Лион намерен повесить ценник на игрока в размере 50 млн евро.
В текущем сезоне Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что президента Лиона уличили во лжи.