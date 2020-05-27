Италия

"Старая синьора" готовит предложение по хавбеку Лиона.

Ювентус продолжает рассматривать возможность подписания полузащитника Лиона Хуссема Ауара.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, туринский клуб попытается договориться о двухлетней аренде молодого хавбека с опцией выкупа. Руководство "старой синьоры" готово заплатить за француза требуемые 50 млн евро, но хочет отложить платеж по футболисту в связи с ухудшившейся финансовой ситуацией.

Ювентус рассматривает 21-летнего игрока в качестве потенциальной замены Миралему Пьяничу.

В текущем сезоне Ауар провел 37 поединков в футболке "ткачей", отличившись девятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус отказался от трансфера полузащитника МЮ Поля Погба.