Франция

Генеральный директор федерации футбола Франции и член исполкома УЕФА Флоренс Ардуэн ответила на обвинения Жана-Мишеля Ола.

Президет Лиона Жан-Мишель Ола получил письмо от генерального директора федерации футбола Франции и члена исполкома УЕФА Флоренс Ардуэн с ответом на его обвинения — сообщает L'Equipe.

Ардуэн заявила, что "протокол безопасности УЕФА", на который ссылался Ола, критикуя решение футбольных властей Франции остановить чемпионат без доигровки, не существует, точнее — находится в разработке и должен быть утвержден до 3 августа. К тому же он касается не национальных турниров, а еврокубков.

В чемпионатах и кубках европейских стран УЕФА рекомендовал придерживаться директив местных органов власти.

Впрочем, сам Ола считает, что эти самые директивы правительства Франции носили лишь "рекомендательный" характер, то есть не являлись обязательными к исполнению.