Англия

Футбол вернется в Англию совсем скоро.

Официальный сайт английской Премьер-лиги подтвердил, что турнир возобновиться 17-го июня поединками между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом.

"Сегодня мы предварительно договорились возобновить Премьер-лигу в среду 17-го июня. Но эту дату нельзя подтвердить окончательно, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности, так как здоровье и благополучие всех участников турнира является нашим приоритетом".

"К сожалению, матчи должны будут проходить без болельщиков на стадионах, поэтому мы рады, что сумели достичь положительного решения, чтобы фанаты смогли увидеть оставшиеся 92 игры по трансляции", — сказал исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс.

Ранее сообщалось, что стали известны ориентировочные даты возобновления чемпионата Испании.