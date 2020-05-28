Пока что эти сроки носят ориентировчный характер.
ВАленсия - Барселона, Getty Images
28 мая 2020, 18:01
На собрании клубов испанской Ла Лиги (Примеры и Сегунды) были обсуждены ориентировочные сроки доигровки сезона, сообщает Marca.
Очередной тур Примеры должен стартовать около 14 июня (скорее всего, в пятницу или субботу – т.е., 12 или 13 июня), а вот Сегунде пока что нужно подождать, когда ситуация со сроками прояснится.
Однако уже сейчас сезон в Сегунде, как и в Примере, планируют завершить 19 июля. После этого до 2 августа должны быть сыграны матчи плей-офф во втором дивизионе.
Ожидается, что официальный календарь будет представлен в ближайшее воскресенье или понедельник. Эти матчи будут играться исключительно в вечернее время, чтобы обезопасить футболистов от жары.