Испания

Пока что эти сроки носят ориентировчный характер.

На собрании клубов испанской Ла Лиги (Примеры и Сегунды) были обсуждены ориентировочные сроки доигровки сезона, сообщает Marca.

Очередной тур Примеры должен стартовать около 14 июня (скорее всего, в пятницу или субботу – т.е., 12 или 13 июня), а вот Сегунде пока что нужно подождать, когда ситуация со сроками прояснится.

Однако уже сейчас сезон в Сегунде, как и в Примере, планируют завершить 19 июля. После этого до 2 августа должны быть сыграны матчи плей-офф во втором дивизионе.

Ожидается, что официальный календарь будет представлен в ближайшее воскресенье или понедельник. Эти матчи будут играться исключительно в вечернее время, чтобы обезопасить футболистов от жары.