Англия

Финал турнира запланирован 1 августа.

Английский футбол возвращается. Премьер-лига возобновится 17 июня. Вслед за национальным первенством, было объявлено о датах рестарта Кубка Англии.

В Кубке Англии осталось сыграть три раунда: четвертьфинал, полуфинал и финал. По информации пресс-службы турнира, четвертьфинальные матчи состоятся 27 (суббота) и 28 июня (воскресенье):

Шеффилд Юнайтед — Арсенал

Ньюкасл — Манчестер Сити

Норвич — Манчестер Юнайтед

Лестер — Челси

Полуфинальные поединки запланированы на 18 (суббота) и 19 июля (воскресенье). Финал состоится в воскресенье, 1 августа.

Традиционно матчи 1/2 финала и финал проводятся на Уэмбли в Лондоне.