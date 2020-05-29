Финал турнира запланирован 1 августа.
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29 мая 2020, 13:32
Английский футбол возвращается. Премьер-лига возобновится 17 июня. Вслед за национальным первенством, было объявлено о датах рестарта Кубка Англии.
В Кубке Англии осталось сыграть три раунда: четвертьфинал, полуфинал и финал. По информации пресс-службы турнира, четвертьфинальные матчи состоятся 27 (суббота) и 28 июня (воскресенье):
Шеффилд Юнайтед — Арсенал
Ньюкасл — Манчестер Сити
Норвич — Манчестер Юнайтед
Лестер — Челси
Полуфинальные поединки запланированы на 18 (суббота) и 19 июля (воскресенье). Финал состоится в воскресенье, 1 августа.
Традиционно матчи 1/2 финала и финал проводятся на Уэмбли в Лондоне.