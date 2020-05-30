Англия

Португальский специалист высказался о кондициях футболистов после перерыва.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался касательно физического состояния футболистов после длительного периода без футбола. Вскоре АПЛ возобновится, однако высокая интенсивность и большое количество матчей могут вызвать новые травмы у игроков.

"Мы уверены, что постепенно прибавим и будем готовы к первому игровому дню. Мы говорим, что готовы, но на примере Бундеслиги можно почувствовать разницу в качестве футбола и уровне интенсивности между первым и третьим матчами".

"При просмотре поединка между Баварией и дортмундской Боруссией складывалось только ощущение того, что этот матч был сыгран надлежащим образом. Думаю, это произойдет и в АПЛ. Команды будут постепенно достигать своего уровня, что обычно происходит во время предсезонных сборов", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги запланировано на 17 июня. Первыми матчами после перерыва должны стать противостояния между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом.