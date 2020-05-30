Черногорский защитник может вернуться в АПЛ.
Стефан Савич, getty images
30 мая 2020, 16:58
Стефан Савич вошел в список интересов Тоттенхэма в ближайшее лето, сообщает Mundo Deportivo.
Последний год в карьере черногорца было слишком много травм, из-за чего ему не удается быть важной фигурой в Атлетико.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 19 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом.
Напомним, что Валенсия также претендует на черногорского защитника и собирается сделать предложение в ближайшее трансферное окно.