Англия

Черногорский защитник может вернуться в АПЛ.

Стефан Савич вошел в список интересов Тоттенхэма в ближайшее лето, сообщает Mundo Deportivo.

Последний год в карьере черногорца было слишком много травм, из-за чего ему не удается быть важной фигурой в Атлетико.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 19 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом.

Напомним, что Валенсия также претендует на черногорского защитника и собирается сделать предложение в ближайшее трансферное окно.