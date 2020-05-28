Испания

"Летучие мыши" хотят подписать черногорского центрбека.

Защитник Атлетико Стефан Савич попал в сферу интересов Валенсии, информирует портал Fichajes.net.

"Оранжевые" хотят укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить черногорского центрбека. Проблемой в осуществлении этого трансфера может стать стоимость игрока, за которого мадридский клуб хочет выручить 25 млн евро.

Действующий контракт Савича с Атлетико рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 19 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Валенсия начала переговоры с полузащитником Наполи Хосе Кальехоном.