Нигерийский форвард, похоже, доиграть нынешний сезон за "красных дьяволов".
Одион Игало, Getty Images
31 мая 2020, 14:45
Манчестер Юнайтед продолжает вести переговоры с Шанхай Шеньхуа о продлении аренды нападающего Одиона Игало.
Как сообщает Sky Sports, стороны близки к успешному заключению сделки, о которой может быть объявлено официально уже сегодня, 31 мая.
Ожидается, что арендное соглашение Игало с "красными дьяволами" продлится до января, после чего футболист вернется в Китай.
Напомним, ранее агент Одиона Игало сообщил, что переговоры между Манчестер Юнайтед и Шанхай Шеньхуа проходят в положительном ключе.