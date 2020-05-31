Англия

Нигерийский форвард, похоже, доиграть нынешний сезон за "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед продолжает вести переговоры с Шанхай Шеньхуа о продлении аренды нападающего Одиона Игало.

Как сообщает Sky Sports, стороны близки к успешному заключению сделки, о которой может быть объявлено официально уже сегодня, 31 мая.

Ожидается, что арендное соглашение Игало с "красными дьяволами" продлится до января, после чего футболист вернется в Китай.

Напомним, ранее агент Одиона Игало сообщил, что переговоры между Манчестер Юнайтед и Шанхай Шеньхуа проходят в положительном ключе.