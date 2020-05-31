Англия

Капитан "красных" — о важности рестарта турнира.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон заявил, что все клубы АПЛ знали, что текущий сезон необходимо доиграть.

"Все в Ливерпуле все еще думают над тем, что у нас есть работа в этом сезоне. У нас осталось девять игр, и мы хотим выиграть как можно больше из них".

"И это было все, на чем мы сосредоточились на самом деле. Мы просто ждали подходящего момента, чтобы вернуться к футболу".

"У меня всегда было впечатление, что не только мы, а и все клубы АПЛ были уверены в том, что турнир необходимо доиграть", — цитирует Хендерсона Goal.

Ранее английский хавбек высказал свое мнение об грядущих играх без фанатов на трибунах.