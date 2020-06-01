Англия

Легенда английского футбола высказался о таланте ПСЖ.

Легенда Ньюкасла и лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер поделился мнением о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе. Экс-нападающий "сорок" признался, что хотел бы увидеть 21-летнего футболиста в чемпионате Англии.

"Я бы очень хотел, чтобы Мбаппе перешел в Премьер-лигу. С такими способностями, уверенностью, которой он обладает в таком молодом возрасте, и всеми забитыми голами можно с уверенностью сказать, что его трансфер несомненно пойдет на пользу чемпионату Англии. Вижу только один клуб, который ему подойдет. Это, конечно, Ньюкасл", — приводит слова Ширера Goal.com со ссылкой на Canal+.

Напомним, в уже завершившемся сезона французской Лиги 1 Килиан Мбаппе провел 20 поединков, в которых забил 18 голов. Благодаря своей результативности молодой француз стал лучшим бомбардиром турнира.