Франция

Лига 1 признала форварда ПСЖ лучшим бомбардиром чемпионата в сезоне-2019/20.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе официально стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в сезоне-2019/20, который ранее был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Лиги 1.

21-летний француз в минувшей кампании отличился 18-ю голами, за что получил Золотую бутсу. Интересно, что на счету форварда Монако Виссама Бен Йеддера также 18 мячей в Лиге 1, однако 3 из них он забил с пенальти. Мбаппе, в свою очередь, все свои голы забил с игры.

Стоит отметить, что Килиан Мбаппе во второй год подряд получит Золоту бутсу по итогам сезона в Лиге 1. В прошлом году он стал лучшим бомбардиром чемпионата, отличившись 33 взятиями ворот.

Напомним, что ПСЖ не планирует расставаться с Мбаппе, несмотря на серьезный интерес многих европейских клубов, поэтому парижане предложили футболисту новый контракт. Сообщалось, что Килиан готов его продлить, однако требует включить клаусулу в новое соглашение.

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