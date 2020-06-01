Англия

Фулбэк высказался о возобновлении чемпионата.

Крайний защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон прокомментировал грядущий рестарт чемпионата Англии.

"Клуб будет придерживаться всех протоколов Премьер-лиги, которые они предложили".

"Мы следим за всем, врачи стоят на вершине всех процессов в клубе. Я могу понять, что люди немного нервничают. Люди в нашей команде нервничали по этому поводу с самого начала. Я не думаю, что они и сейчас боятся возобновлять футбол", — цитирует Робертсона Goal.

Ранее шотландский футболист высказал свое мнение о чемпионстве своей команды.