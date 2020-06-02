Англия

Французский форвард считает, что вернул доверие со стороны Фрэнка Лампарда.

Нападающий Оливье Жиру в мае этого года продлил соглашение с Челси до конца сезона-2020/21, несмотря на множество слухов о желании сменить клубную прописку. Французский форвард рассказал, почему решил связать свое ближайшее будущее именно с "пенсионерами".

"Я должен был уйти в январское трансферное окно, потому что я мало играл, и мне нужно было больше игрового времени, чтобы получить вызов в сборную Франции на матчи Евро-2020. Я был близок к уходу, но сейчас думаю, что Бог хотел, чтобы я остался в Челси".

"Лампард сказал, что не мог позволить мне уйти, потому что у него не было никого, чтобы заменить меня. Все знают, что случилось, поэтому я не буду возвращаться к этому. Тренер поговорил со мной в частном порядке и сказал, что предоставит мне больше игрового времени".

"Он сдержал свое слово, поэтому было важно доказать ему, что он может рассчитывать на меня, когда мне предоставят возможность. Я воспользовался шансом и вернул доверие со стороны тренера. Вот почему я сразу согласился продлить контракт, ведь мне здесь нравится", — приводит слова Жиру официальный сайт Челси.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел за Челси 11 поединков во всех турнирах, в которых он забил три гола.