Англия

Аргентинский центрбек столкнулся с проблемами у себя на родине.

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо, выступающий на правах аренды за аргентинский Эстудиантес, в начале мая этого года нарушил карантин, объявленный из-за пандемии коронавируса. Футболист играл с друзьями в покер и курил сигареты.

Главный тренер Эстудиантеса Леандро Десабато признался, что Манчестер Юнайтед с большой долей вероятности прервет арендное соглашение 30-летнего аргентинца.

"Нам нужно подождать, но Рохо, скорее всего, уйдет. Аренда подлежит оплате, и если Манчестер Юнайтед не хочет продолжать аренду, это вполне понятное решение", — заявил Десабато в интервью Radio Late 931.

Стоит отметить, что сам Маркос Рохо заявлял о желании продолжить выступления за Эстудиантес. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2021 года.