Англия

Аргентинец не хочет возвращаться в английский клуб.

Защитник Маркос Рохо выразил желание не возвращаться в Манчестер Юнайтед и продолжить выступления в Эстудиантесе.

"Если все будет зависеть от меня, то я обращусь к руководству МЮ и попрошу остаться здесь еще на полгода. Мне будет невероятно больно, если мне придется уйти, сыграв так мало матчей. Я в отличной форме и готов играть", – приводит слова 30-летнего игрока портал Goal.com.

Рохо присоединился к Эстудиантесу в январе этого года на правах аренды. Действующий контракт защитника с МЮ рассчитан до июня 2021 года.

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