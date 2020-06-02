Стерлинг готов покинуть Манчестер Сити только ради Реала

Крайний полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг готов покинуть свою нынешнюю команду лишь ради предложения из Реала, сообщает The Independent.

По данным источника, английский футболист может рассмотреть вариант с уходом из клуба уже в ближайшее время из-за действующей двухлетней дисквалификации на участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Стерлинга 20 голов и семь ассистов в 39 матчах во всех турнирах в футболке "горожан".

Ранее сообщалось, что вингер и вовсе в межсезонье может стать трансферной целью Манчестер Юнайтед.