Вингер Манчестер Сити может стать трансферной целью МЮ, если решит покинуть клуб, утверждает The Independent.

Рахим может принять такое решение, если двухлетняя дисквалификация "горожан" из Лиги чемпионов останется в силе.

Впрочем, куда более вероятным вариантом продолжения карьеры Стерлинга является не Манчестер Юнайтед, а Реал.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего вингера 20 голов и семь ассистов в 39 матчах во всех турнирах.