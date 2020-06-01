Однако вероятность перехода английского вингера Ман Сити не является высокой.
Рахим Стерлинг, Getty Images
01 июня 2020, 19:43
Вингер Манчестер Сити может стать трансферной целью МЮ, если решит покинуть клуб, утверждает The Independent.
Рахим может принять такое решение, если двухлетняя дисквалификация "горожан" из Лиги чемпионов останется в силе.
Впрочем, куда более вероятным вариантом продолжения карьеры Стерлинга является не Манчестер Юнайтед, а Реал.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего вингера 20 голов и семь ассистов в 39 матчах во всех турнирах.