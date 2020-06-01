Англия

Однако вероятность перехода английского вингера Ман Сити не является высокой.

Вингер Манчестер Сити может стать трансферной целью МЮ, если решит покинуть клуб, утверждает The Independent.

Рахим может принять такое решение, если двухлетняя дисквалификация "горожан" из Лиги чемпионов останется в силе.

Впрочем, куда более вероятным вариантом продолжения карьеры Стерлинга является не Манчестер Юнайтед, а Реал.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего вингера 20 голов и семь ассистов в 39 матчах во всех турнирах.