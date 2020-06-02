Англия

Игрок Тоттенхэма похвалил лидера команды.

Нападающий Тоттенхэма Лукас Моура высказал свое мнение об игре форварда и лидера команды Харри Кейна.

"Считаю, что Кейн уже легенда Премьер-лиги и Англии. Для меня его качество забивать голы невероятно, как правой, так и левой ногой. Он очень сильный".

"Харри очень конкурентоспособен, и он хочет выигрывать каждую игру, и это подтолкнуло меня к тому, чтобы становиться лучшим игроком и улучшить свою игру", — сказал Моура Bleacher Report.

Ранее главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо высказал свое мнение о форме Кейна, заявив, что целый ряд игроков команды уже восстановились после травмы.