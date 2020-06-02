Англия

Нигериец высказался о продлении аренды в английской команде.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало, контракт которого принадлежит Шанхай Шеньхуа, прокомментировал продление аренды в стане "манкунианцев".

"Я мечтаю быть здесь. Последние несколько дней были трудными, потому что об этом говорили разные люди, но теперь я действительно счастлив, поэтому мне нужно полностью сосредоточиться. Я здесь до конца января, так что это хорошо для меня".

"Я решил, что хочу остаться, и я счастлив. С первого дня моего прибытия я дал понять, что хочу продолжать работать в Юнайтед. Это было очень сложно, были некоторые разговоры, но я рад, что китайцы наконец согласились".

"Я благодарю президента и директора Шанхая за поддержку, потому что они знают, что это то, чего я хочу. Я благодарю их и рад, что это произошло", — сказал Игало MUTV.

Ранее сообщалось, что Юнайтед придется заплатить китайскому клубу шесть миллионов фунтов за продление аренды Игало.