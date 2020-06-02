Англия

Манкунианцы решили оставить у себя нигерийского форварда до конца января.

Манчестер Юнайтед договорился с Шанхай Шеньхуа о продлении аренды нападающего Одиона Игало до 30 января 2021 года. По информации The Times, за это "красные дьяволы" заплатят 6 млн евро.

Также английский клуб будет выплачивать футболисту 100 тысяч фунтов зарплаты за неделю. Еще 200 тысяч Одиону будет платить Шанхай Шеньхуа.

Игало перешел в МЮ в январе этого года. В восьми матчах во всех турнирах за "красных дьяволов" нигериец забил четыре гола и сделал один ассист.

Уже скоро Одион снова сможет помогать Манчестер Юнайтед: 17 июня возобновится английская Премьер-лига.