Англия

Фан-Филипп Гбамен и Йерри Мина травмировались во время подготовки команды к возобновлению сезона.

Эвертон продолжает готовиться к возобновлению сезона в английской Премьер-лиге, который запланирован уже на 17 июня.

За две недели до рестарта АПЛ у Эвертона два футболиста попали в лазарет — 24-летний опорник Жан-Филипп Гбамен и 25-летний центрбек Йерри Мина.

По информации BBC Sport, Ивуариец Гбамен получил повреждение ахиллова сухожилия на тренировке и вскоре его ждет операция. Сроки возвращения игрока на футбольное поле — от шести до девяти месяцев. С августа 2019-го по январь 2020-го Гбамен лечил травму подколенного сухожилия из-за чего пропустил порядка 26 матчей Эвертона в текущем сезоне.

Еще одним лазаретным игроком "ирисок" стал Йерри Мина, о чем сообщает The Times. В пятницу, 29 мая, игрок получил повреждение левого бедра на тренировке. После прохождения медосмотра, стало известно о частичном разрыве четырехглавой мышцы бедра у футболиста. Восстановление может занять несколько недель.

Таким образом, наставник Эвертона Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на игроков после возобновления сезона в АПЛ. Первая игра "ирисок" после карантина — мерсисайдское дерби против Ливерпуля на Гудисон-Парк (базовая дата — 17 июня).