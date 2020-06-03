Англия

Алжирец рассказал об адаптации в манчестерском клубе.

Полузащитник Рияд Марез вспомнил, как нелегко ему было закрепиться в Манчестер Сити, и прокомментировал возвращение к тренировкам.

"Я не смог закрепиться в Ман Сити так быстро, как от меня ожидали. Очевидно, мне не могли предоставить достаточно времени, потому что в команде имелось 20 игроков топ-уровня.

Я был на скамейке, играли другие, поэтому мне было сложно пробиться в состав. К концу сезона я начал возвращаться и хорошо играл. Этот сезон я начал по-другому.

Когда Гвардиола начал выпускать меня, я проявил себя и вернул уверенность в своих силах.

Когда появляется возможность вернуться к тренировкам, то понимаешь, насколько прекрасная у тебя жизнь. Нужно любить и получать удовольствие от того, что делаешь", – рассказал Марез в интервью Sky Sports.

Марез перешел в Ман Сити летом 2018-го из Лестера за сумму около 70 млн евро. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 37 поединков в футболке "горожан", забив 9 голов и совершив 14 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ман Сити готов расстаться с Марезом за 80 млн фунтов.