Англия

Алжирец считает, что сейчас турниры проводятся слишком часто.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Алжира Рияд Марез не одобряет нынешнее расписание Кубка африканских наций. Сейчас турнир проводится каждых два года зимой в разгар клубного сезона, хотя в 2019 КАН провели летом в Египте.

"Кубок Африки следует проводить летом раз в четыре года. В Египте было здорово, не очень жарко", — цитирует Мареза журналист DZ Foot Валид Зиани.

"Из-за проведения турнира каждых два года зимой африканский футбол не уважают. Очень сложно, когда ты покидаешь свой клуб на два месяца".

КАН-2021 запланирован на следующую зиму, из-за чего ряд клубов снова не досчитается своих игроков на важном отрезке сезона.

Действующим победителем турнира является Алжир, который в 2019 году в финале обыграл Сенегал – 1:0.