Англия

Алжирский полузащитник может перебраться в АПЛ.

Манчестер Сити собирается подписать полузащитника Милана Исмаэля Беннасера, сообщает RMC Sports.

Пеп Гвардиола лично заинтересован в подписании алжирца. Тренер созвонился с игроком и убедил его в переходе.

Источник утверждает, что в контракте Беннасера есть сумма отступных в размере 50 миллионов евро, но непонятно, сколько он будет стоить для Манчестер Сити.

Напомним, что ранее алжирца связывали с переходом в Пари Сен-Жермен, но вскоре эта информация была опровергнута.