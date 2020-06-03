Алжирский полузащитник может перебраться в АПЛ.
Исмаэль Беннасер, getty images
03 июня 2020, 22:07
Манчестер Сити собирается подписать полузащитника Милана Исмаэля Беннасера, сообщает RMC Sports.
Пеп Гвардиола лично заинтересован в подписании алжирца. Тренер созвонился с игроком и убедил его в переходе.
Источник утверждает, что в контракте Беннасера есть сумма отступных в размере 50 миллионов евро, но непонятно, сколько он будет стоить для Манчестер Сити.
Напомним, что ранее алжирца связывали с переходом в Пари Сен-Жермен, но вскоре эта информация была опровергнута.