Италия

Милан не намерен расставаться с талантливым алжирцем.

Французское издание La Source Parisienne ранее сообщило, что опорный полузащитник Милана Исмаэль Беннасер близок к переходу в Пари Сен-Жермен и уже согласовал условия личного контракта, однако известный журналист Николо Скира опровергает данную информацию.

По информации источника, 22-летний алжирец не вел никаких переговоров с парижским грандом. Милан рассчитывает на Беннасера в будущем и на данном этапе не рассматривает вариант с его продажей.

Беннасер перебрался в стан "россонери" летом 2019 года из Эмполи за 16 миллионов евро. За это время футболист провел 23 матча за Милан во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола летом намерен усилить центр полузащиты. В список потенциальных трансферов "горожан" попал и Исмаэль Беннасер.