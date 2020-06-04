Англия

Английская Премьер-лига продолжает радовать болельщиков разнообразными подборками.

На официальном YouTube-канале английской Премьер-лиги был опубликован ролик с лучшими голами турнира, забитыми с острого угла. В числе лучших – мячи, забитые Серхио Агуэро, Мохаммедом Салахом и Гаретом Бэйлом.

Незадолго до этого АПЛ публиковала подборку лучших голов, забитых кручеными ударами. В ней тоже нашлось место Гарету Бэйлу.

Уже скоро в АПЛ будут писаться новые исторические моменты – сезон планируют возобновить 17 июня.