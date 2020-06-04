Вертонген покинет Тоттенхэм

Карьера бельгийца в стане "шпор" подходит к концу.
Ян Вертонген, getty images
04 июня 2020, 20:57
Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген, контракт которого завершается в конце сезона, окончательно решил покинуть команду, утверждает Evening Standard.
По данным источника, клуб также смирился с потерей бельгийского футболиста и впредь не станет вести переговоры о новом договоре.
В текущем сезоне защитник провел 26 поединков в футболке лондонской команде, отличившись двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Вертонген, скорее всего, переедет в чемпионат Италии, где в его услугах заинтересована Рома.