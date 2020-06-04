Вертонген покинет Тоттенхэм

Англия

Карьера бельгийца в стане "шпор" подходит к концу.

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген, контракт которого завершается в конце сезона, окончательно решил покинуть команду, утверждает Evening Standard.

По данным источника, клуб также смирился с потерей бельгийского футболиста и впредь не станет вести переговоры о новом договоре.