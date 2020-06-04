Англия

Итальянец заинтересовал английскую команду.

Руководство Ливерпуля раздумывает над вариантом с приобретением полузащитника Ромы Николо Дзаньоло, утверждает Il Sussidiario.

По данным источника, за итальянским футболистом также активно наблюдают другие клубы из АПЛ — Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне игрок провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Дзаньоло может оказаться в Ювентусе в качестве обмена на целый ряд других футболистов.