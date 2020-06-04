Итальянец заинтересовал английскую команду.
Николо Дзаньоло, getty images
04 июня 2020, 21:26
Руководство Ливерпуля раздумывает над вариантом с приобретением полузащитника Ромы Николо Дзаньоло, утверждает Il Sussidiario.
По данным источника, за итальянским футболистом также активно наблюдают другие клубы из АПЛ — Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне игрок провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Дзаньоло может оказаться в Ювентусе в качестве обмена на целый ряд других футболистов.