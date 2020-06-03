Италия

Итальянские клубы проведут переговоры по обмену.

Николо Дзаньоло в матче с Ювентусом, Getty Images

Николо Дзаньоло в матче с Ювентусом, Getty Images

Ювентус и Рома готовы обменяться несколькими игроками в летнее межсезонье, сообщает издание Tuttosport.

Представители клубов намерены встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить условия потенциальных трансферов.

Прежде всего, стороны должны обсудить сделку по Федерико Бернардески и Николо Дзаньоло. Также в обмене могут принять участие такие игроки, как Джастин Клюйверт, Даниэле Ругани, Дженгиз Ундер, Роландо Мандрагора и Брайан Кристанте.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил Челси Бернардески в обмен на Жоржиньо.