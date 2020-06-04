Хорват рассказал о своей оптимальной форме.
Деян Ловрен, getty images
04 июня 2020, 22:20
Защитник Ливерпуля Деян Ловрен заявил, что остается важным игроком команды, так как готов подменить любого исполнителя на своей линии.
"Я всегда готов. Если кто-то получит травму и уйдет, я готов стать в строй и показать свое качество. Думаю, я доказал это в прошлом сезоне, когда Джо Гомес или Матип получили травмы, и я заменил их".
"Моя цель — играть и выиграть как можно больше трофеев. Но на данный момент цель — просто выиграть следующие две игры и стать чемпионами. После этого мы посмотрим, что произойдет", — сказал Ловрен Sky Sports.
Ранее сообщалось, что хорватский футболист близок к тому, чтобы покинуть "красных", и им интересуется Тоттенхэм и Арсенал.