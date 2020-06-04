Англия

Хорват рассказал о своей оптимальной форме.

Защитник Ливерпуля Деян Ловрен заявил, что остается важным игроком команды, так как готов подменить любого исполнителя на своей линии.

"Я всегда готов. Если кто-то получит травму и уйдет, я готов стать в строй и показать свое качество. Думаю, я доказал это в прошлом сезоне, когда Джо Гомес или Матип получили травмы, и я заменил их".

"Моя цель — играть и выиграть как можно больше трофеев. Но на данный момент цель — просто выиграть следующие две игры и стать чемпионами. После этого мы посмотрим, что произойдет", — сказал Ловрен Sky Sports.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист близок к тому, чтобы покинуть "красных", и им интересуется Тоттенхэм и Арсенал.